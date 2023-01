Madeira é a 3.ª região com maior probabilidade de ser uma vítima de acidente rodoviário

A HelloSafe Portugal analisou os dados da ANSR (Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária) de sinistralidade rodoviária e o resultado é um ranking das regiões onde as probabilidades de ser uma vítima de um acidente de viação é maior. Nesta classificação, a Madeira surge com a terceira região do país com maior probabilidade de ser vítima de um acidente rodoviário, depois de Faro e Coimbra.

Apesar de não serem as maiores regiões em números absolutos, a proporção de acidentes com vítimas em relação a população faz com que, em algumas zonas de Portugal, a chance de uma pessoa estar entre as estatísticas seja muito maior. É o que acontece no distrito de Faro. A proporção de vítimas provocadas por acidentes viários a cada 100 mil habitantes é a mais alta do país e fica em 434. Na sequência, Coimbra com uma média de 428 casos a cada 100 mil habitantes e na terceira posição, a região da Madeira, com 426.

Em números absolutos, o distrito de Lisboa, que é também o mais populoso, registou o maior número de acidentes com vítimas. Registaram-se 3.854 casos na primeira metade de 2022 e 20.181 entre 2019 e 2021. Mas nem por isso, é um dos mais perigosos. No cálculo de probabilidade a cada 100 mil habitantes, Lisboa é o penúltimo da lista.

Somente na primeira metade de 2022, Portugal registou uma média de 104 acidentes com vítimas diariamente. Isso quer dizer, ao menos 4 por hora. Segundo dados da ANSR, de Janeiro de 2019 até Julho de 2022, os 114.556 acidentes resultaram em 144.723 vítimas (incluindo feridos ligeiros, graves e mortes). Apesar de uma grande redução no número de casos em 2020 e 2021, lentamente os registos têm vindo a aumentar e aproximam-se das estatísticas anteriores a pandemia.