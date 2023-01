PSI sobe 0,28% na oitava sessão consecutiva de ganhos

A bolsa de Lisboa completou hoje a sua oitava sessão em alta com uma subida no índice PSI de 0,28% para 5.969,32 pontos e com o grupo EDP em destaque nos ganhos.

Das 15 cotadas que integram o índice PSI, cinco ficaram em alta, nove em baixa e uma inalterada.

Nas maiores subidas do PSI, a EDP Renováveis subiu 3,85% para 21,57 euros e a EDP somou 1,02% para 4,83 euros.

No resto da Europa, Frankfurt subiu 1,17%, Paris 0,80%, Milão 0,72%, Londres 0,40% e Madrid 0,16%.