Wall Street segue em alta a expandir ganhos da semana anterior

A bolsa de Nova Iorque seguia hoje em alta no começo da sessão, continuando a recuperação registada na semana passada.

Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,39% para 33.763,01 pontos e o Nasdaq avançava 1,52% para 10.729,69 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,48% para 3.913,85 pontos.

Na passada sexta-feira, os dados sobre um abrandamento da criação de emprego nos Estados Unidos em dezembro e uma desaceleração no aumento dos salários levaram os investidores a crer que a Reserva Federal poderá travar as subidas mais agressivas das taxas de juro.

A bolsa nova-iorquina encerrou em forte alta. O Dow Jones Industrial Average subiu 2,13%, o Nasdaq, 2,56% e o índice alargado S&P 500 somou 2,28%.

No conjunto da semana, os três principais índices bolsistas também acumularam ganhos, no seu melhor desempenho desde novembro.

Hoje, o setor energético era o que conseguia mais ganhos (1,21%) no início da sessão.

O preço do barril de petróleo do Texas avançava para 75,61 dólares e o rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos seguia a 3,58%.