Bolsa de Lisboa fecha positiva apoiada por subida de 4% do BCP

A bolsa de Lisboa fechou hoje em alta, com o índice PSI a somar 0,64% para 5.866,87 pontos, apoiado por uma subida de 4% do BCP, no topo dos ganhos pela terceira sessão consecutiva.

Das 15 cotadas que integram o PSI, oito ficaram em alta, seis em baixa e uma permaneceu inalterada. O BCP subiu 4,03% para 0,16 euros.

As principais bolsas europeias também fecharam no 'verde', com Paris a subir 2,30%, Frankfurt 2,18%, Madrid 1,93%, Milão 1,74% e Londres 0,41%.