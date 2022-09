Mais de 50 milhões crianças fora do sistema de ensino na África Ocidental e Central

Um relatório conjunto de três entidades internacionais revelou ontem que 57 milhões de crianças e adolescentes estão fora do sistema educativo na África Central e Ocidental, perfazendo quase um quarto daqueles que não vão à escola no mundo.

No Burkina Faz, Chade, Mali e Níger, mais de metade das crianças não tem acesso à educação.

Apenas na zona central do Sahel o encerramento de escolas aumentou 66% e, em toda a região, havia mais de 12.400 centros educativos fechados no final de 2021, um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e do Conselho Norueguês para os Refugiados (NRC, sigla em Inglês).

A oficial regional do NRC, Maureen Magee, enfatizou que "cada criança fora da escola, cada dia de aprendizagem perdido, é um tijolo a menos para construir a paz e a prosperidade na região".

Especialistas temem que haja uma geração perdida e, por extensão, anos de entrave ao desenvolvimento global.

Entre os desafios pendentes está também a blindagem de centros educativos contra possíveis ataques, algo que as três organizações quiseram enfatizar ante do Dia Internacional para Proteger a Educação de Ataques, que é comemorado na sexta-feira.

As escolas são, por vezes, alvo de ataques que, por sua vez, fazem com que muitos estudantes optem por não ir às aulas por medo.

A violência também leva à fuga em massa de populações, cenários em que as famílias, inclusive crianças e adolescentes, deixam tudo para trás.

A diretora do ACNUR para a área, Millicent Mutuli, ressaltou que "manter o acesso a uma educação segura e de qualidade é crucial também para refugiados".

O relatório propõe reconstruir as escolas destruídas e oferecer formas de aprendizagem alternativas à presencial.