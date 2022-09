Quatro crianças afegãs morreram na escola quando brincavam com explosivo

Quatro crianças morreram e outras três ficaram ontem feridas no Afeganistão após um explosivo que levaram para dentro da escola ter rebentado, segundo as autoridades médicas e policiais.

Um comunicado do gabinete do chefe de polícia da província de Helmand, onde ocorreu o incidente, refere que o explosivo rebentou quando as crianças descobriram uma granada não detonada e a levaram para dentro da escola religiosa que frequentam e começaram a brincar com ela.

Segundo a polícia, as crianças tinham idades entre 07 e 14 anos.

O Afeganistão sofreu décadas de guerra e continua altamente perigoso para as crianças, que muitas vezes procuram sucata para vender e sustentar as famílias. Muitos são mortos ou mutilados quando se deparam com munições não detonadas.