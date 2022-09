Fogo em Viseu combatido por oito meios aéreos e 125 bombeiros

Oito meios aéreos e 125 operacionais estão a combater um incêndio que lavra numa zona de mato na localidade de Sarzedêlo, no concelho de Viseu, segundo a Proteção Civil.

De acordo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, "o incêndio tem duas frentes ativas" numa zona de mato que "está a arder com intensidade".

O alerta para o incêndio decorreu às 11:29 e no local estão a combater as chamas 125 operacionais, que contam com o apoio de 29 viaturas e oito meios aéreos.

Segundo a fonte, "para já não há localidades em perigo".