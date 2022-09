Sindicato levanta pré-aviso de greve nos portos

Uma nota enviada pela Secretaria Regional da Economia explica que o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Administrações Portuárias informou, esta semana, a secretaria que, na sequência dos contactos e reuniões de negociação entre aquela estrutura sindical e a Administração de Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM), que culminaram com um acordo, levou a que fosse cancelado o pré-aviso de greve de 20 de Setembro.

Na informação enviada ao secretário regional da Economia, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Administrações Portuárias refere que, tendo em consideração o acordo alcançado em 26/09/2022, entre o Conselho de Administração e aquele sindicato, foi decidido “proceder ao levantamento do aviso prévio de greve, de 20/09/2022, o que permite continuarem os Portos da Região Autónoma da Madeira a laborar com toda a normalidade”." Secretaria Regional da Economia.

De passagem pela Madeira, o presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Administrações Portuárias, Serafim Gomes, esteve reunido com o secretário regional da Economia, Rui Barreto, e a presidente do conselho de administração da APRAM, Paula Cabaço.