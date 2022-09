Grupo terrorista mata pelo menos 20 pessoas na Somália e incendeia sete veículos

O grupo terrorista al-Shabab matou pelo menos 20 pessoas e incendiou sete veículos que transportavam alimentos na região de Hiran, na Somália, anunciaram hoje os média locais e habitantes da zona.

"As vítimas eram motoristas e passageiros que transportavam alimentos de Beletweyne para Mahas", disse por telefone à Associated Press (AP) o morador Hassan Abdulle, adiantando que "sete camiões que transportavam os alimentos e veículos usados pelas pessoas foram incendiados".

O ataque ocorreu um dia depois de as forças do governo somali terem destruído as minas terrestres que o Al-Shabab colocou na movimentada estrada que liga Beletweyne e Mataban com o propósito de atingir as pessoas que por ali passam.

Os moradores disseram à AP que o ataque surgiu como retaliação a uma mobilização local organizada para lutar contra o grupo com ligações próximas à Al Qaeda.

Entretanto, a Al-Shabab confirmou o ataque e alegou ter morto milicianos mobilizados localmente.

O governo da Somália, por sua vez, condenou o "ataque bárbaro" e reiterou o seu apoio à mobilização local contra o grupo terrorista que controla áreas significativas do centro e do sul do país.