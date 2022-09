Aluno agrediu com arma branca colega em escola da Maia

Um aluno de 14 anos agrediu hoje com uma arma branca um colega, de 18, na Escola Secundária de Águas Santas, localizada na Rua Nova de Corim, na Maia, disseram à Lusa fontes da polícia e proteção civil.

De acordo com a fonte da polícia, pelas 12:30 agentes da PSP encontravam-se no local a esclarecer as circunstâncias em que esta agressão ocorreu.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto disse que a vítima sofreu ferimentos ligeiros.

Segundo esta fonte, a agressão ocorreu no interior da escola, cerca das 11:35.

Para o local, além da PSP, foram deslocados seis operacionais dos bombeiros da zona, com três viaturas.

A Lusa tentou obter mais esclarecimentos junto estabelecimento de ensino, mas sem sucesso até ao momento.