Seis em cada dez turistas que visitam Portugal, fazem-no, como pretexto, pela farra

A recuperação do turismo tem sido uma realidade este verão, milhões de turistas regressaram a Portugal após os últimos anos da pandemia, durante os quais as restrições e o medo de contágio ao coronavírus tiveram como consequência direta que o seu número diminuísse drasticamente.

Mas nem todo o turismo que chega tem como razão direta a nossa riqueza cultural, gastronómica, os magníficos museus, as ótimas infraestruturas, as belas praias ou o bom tempo e isso foi o que pôde comprovar numa sondagem recente o motor de busca de voos e hotéis Jetcost, que para muitos turistas um dos principais motivos para vir a Portugal, é a “farra”.

A equipa da Jetcost realizou uma sondagem como parte de um estudo sobre as férias dos europeus no verão de 2022. O estudo foi realizado com 2.500 pessoas, com idade superior a 18 anos.

Inicialmente, foi perguntado a todos os inquiridos se Portugal era o seu único destino de férias para este verão, tendo 81% respondido que sim. Em seguida foi feita a pergunta sobre qual o principal motivo da sua escolha por Portugal, podendo dar três respostas cada um dos inquiridos e estas foram as mais comuns:

- Desfrutar do mar e das praias (83%).

- Visitar monumentos e atrações turísticas (77%).

- Desfrutar da gastronomia (74%).

- Ir de farra (61%).

- Desfrutar do bom clima (58%).

- Comprar nas lojas (54%).

- Desfrutar das lindas paisagens e da natureza (52%).

- Visitar os museus (51%).

- Visitar igrejas e mosteiros (48%)

- Visitar as suas aldeias (37%).

- Participar nas festas populares (14%).

Ao querer aprofundar um pouco mais, foi perguntado a todos os inquiridos pela equipa da Jetcost.pt porque tinham escolhido Portugal para sair de "farra" e com que frequência planeavam sair nos dias em que estivessem de férias, tendo sido estas as suas respostas: todos os dias (59%), metade dos dias (26%), um terço dos dias (15%).

Ignazio Ciarmoli, Diretor de Marketing da Jetcost, disse: “Portugal é um destino procurado por milhões de turistas de todo o mundo. O normal é que a grande maioria escolha Portugal pelo seu clima e boas praias, pela sua riqueza cultural, igrejas, monumentos e museus, mas pelo que também pudemos verificar na sondagem, são muitos os turistas que têm como destino poder andar de farra em farra, algo profundamente enraizado na cultura portuguesa pois, em todo o país e especialmente nos locais típicos de férias, oferece muitos bares, pubs e discotecas onde, se pode desfrutar da farra. Como tudo nesta vida, se for feito com moderação e sempre com respeito ao próximo, tudo bem.”