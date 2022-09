Parlamento manifesta pesar e destaca "superlativo sentido de dever e serviço público"

A Assembleia da República aprovou hoje um voto de pesar pela morte da rainha Isabel II do Reino Unido, destacando que a soberana "cumpriu o seu reinado com superlativo sentido de dever e de serviço público".

O voto de pesar, apresentado pelo presidente do parlamento, Augusto Santos Silva, foi aprovado com as abstenções de PCP e BE.

O texto salienta que "ao longo dos seus setenta anos de reinado, a Rainha Isabel II desempenhou, enquanto soberana, um papel fundamental para a democracia britânica, tendo trabalhado com os muitos governos neste longo e diverso período" e "personificou, melhor do que ninguém, o papel institucional próprio do monarca de uma monarquia constitucional".

"Constituindo um irrefutável fator de prestígio, tanto no Reino Unido como em toda a comunidade de países da Commonwealth, Isabel II cumpriu o seu reinado com superlativo sentido de dever e de serviço público", lê-se no voto.

A Assembleia da República evocou desta forma a memória de Isabel II, expressando o seu pesar e "endereçando à família real e a todo o povo britânico as mais sentidas condolências".

O Conselho de Ministros declarou na quinta-feira três dias de luto nacional pela morte de Isabel II, entre domingo e terça-feira.

Isabel II morreu a 08 de setembro aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos no trono, o mais longo reinado da história do Reino Unido.

Após a morte da monarca, o filho primogénito assumiu aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.

Um funeral de Estado com a presença de dezenas de chefes de Estado e de governo internacionais terá lugar na segunda-feira na Abadia de Westminster, em Londres.

A urna com o corpo da Rainha será finalmente depositada, durante um evento privado para reservado à família, num jazigo no Castelo de Windsor onde se encontram os restos mortais dos pais e da irmã, e para onde será transferido o caixão do marido, príncipe Filipe, que morreu aos 99 anos em 2021.