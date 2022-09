Director-geral da OIM discute com Zelensky reforço de apoio a refugiados

O diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM), António Vitorino, discutiu hoje, num encontro com o Presidente ucraniano em Kiev, o reforço das operações humanitárias no país, onde a guerra já provocou a fuga de milhões de pessoas.

O encontro com Volodymyr Zelensky foi anunciado pelo responsável da organização do sistema das Nações Unidas numa mensagem hoje publicada na rede social Twitter.

"Tivemos uma discussão muito boa sobre a necessidade de manter as operações humanitárias e a ajuda que tem salvado vidas às pessoas desenraizadas e afetadas pela guerra e a garantia de que aumentaremos os nossos esforços", afirmou o ex-ministro português na mensagem.

O diretor-geral da OIM sublinhou ainda ser "inabalável" o compromisso de "trabalhar com as comunidades e o Governo para ajudar a Ucrânia a reconstruir e criar condições propícias para o regresso das pessoas deslocadas".

O Presidente da Ucrânia assinalou no domingo o 200.º dia da invasão da Rússia, condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para Kiev e a imposição de sanções a Moscovo.

A ofensiva militar causou, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a fuga de quase 15 milhões de pessoas (um terço da população nacional).

Embora alguns já tenham regressado ao país, a ONU contabiliza 6,8 milhões de refugiados, a maioria dos quais mulheres, crianças e idosos, e outros oito milhões de deslocados internos na Ucrânia.

Segundo as Nações Unidas, esta é já a pior crise de refugiados na Europa desde a II Guerra Mundial (1939-1945).