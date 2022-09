Corpo de Isabel II chega a Westminster para visitas públicas

O corpo da rainha Isabel II será hoje transferido para o Palácio de Westminster, em Londres, onde se prevê que centenas de milhar de pessoas prestem homenagem nos próximos dias antes do funeral de Estado, na segunda-feira.

Após uma noite no Palácio de Buckingham, o caixão vai sair pelas 14:20 num Carro de Artilharia da Tropa do Rei, acompanhado a pé pelo Rei Carlos III e outros membros da família real, e vai chegar a Westminster pelas 15:00.

O corpo será depositado no Salão de Westminster [Westminster Hall], a parte mais antiga do edifício onde funciona o parlamento britânico, cujas origens remontam ao século XI.

O caixão, fechado e coberto pelo estandarte real e pela Coroa Imperial do Estado, esfera e cetro, será colocado sobre uma plataforma elevada, conhecida como catafalco, e guardado continuamente por soldados de regimentos militares que servem o Rei.

Depois de estar em posição, será realizada uma curta missa com a presença do Rei e de membros da família real, e só depois é que o público será autorizado a entrar.

A Rainha Isabel II ficará em repouso desde as 17:00 até às 06:30 de segunda-feira, 19 de setembro, data do funeral, e durante este período o salão estará aberto 24 horas por dia para membros do público passarem brevemente pelo caixão e expressarem respeito.

Preveem-se filas de vários quilómetros com tempos de espera que podem chegar a 30 horas, segundo a imprensa britânica.

Ao longo dos séculos, no Salão de Westminster foram realizados banquetes, julgamentos, reis foram empossados e destituídos, e a sala acolheu discursos de figuras históricas como o presidente francês Charles de Gaulle ou o sul-africano Nelson Mandela.

Foram velados neste espaço o primeiro-ministro britânico William Gladstone (1898), os reis Eduardo VII (1910), Jorge V (1936), Jorge VI (1952) e o primeiro-ministro Winston Churchill (1965).

O último membro da família real a ficar em câmara ardente no Salão de Westminster foi a Rainha Mãe, em 2002, quando cerca de 200.000 pessoas fizeram fila para ver o caixão ao longo de três dias.

O Reino Unido cumpre atualmente um período de luto nacional por Isabel II, que morreu aos 96 anos em 08 de setembro, após mais de 70 anos de reinado, o mais longo da história do Reino Unido.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assumiu aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.