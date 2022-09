Nova Zelândia decreta 26 de Setembro dia de luto nacional

A Nova Zelândia vai cumprir um dia de luto nacional em 26 de Setembro em honra da Rainha Isabel II, declarou hoje a primeira-ministra, Jacinda Ardern.

"Espero que esta seja uma oportunidade para render homenagem à Rainha Isabel II pelos serviços prestados à Nova Zelândia ao longo da vida", disse Ardern aos jornalistas em Wellington.

"A rainha era a nossa soberana, a nossa chefe de Estado", recordou.

No mesmo dia (26 de Setembro), uma cerimónia religiosa vai decorrer na Catedral de São Paulo, na capital da Nova Zelândia.

Ardern confirmou que vai estar presente em Londres no funeral de Isabel II, tal como o chefe do Governo australiano, Anthony Albanese.

A Austrália decretou luto nacional para o dia 22 de Setembro.

Apesar da independência, as duas antigas colónias britânicas, Austrália e Nova Zelândia, mantêm o monarca britânico como chefe do Estado.

A Rainha Isabel II morreu aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assume aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.