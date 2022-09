Dia Nacional da Catalunha com menor número de manifestantes da última década

A manifestação do Dia Nacional da Catalunha, o 'Diada', em Espanha, contou ontem com o menor número de participantes da última década, cerca de 150 mil, segundo dados da polícia municipal citados pela agência Efe.

Com exceção dos dois anos de pandemia de covid-19, este é o número mais baixo de participantes, desde 2012, na manifestação convocada pela Assembleia Nacional da Catalunha (ANC), longe das marchas históricas pró-independência, que ultrapassaram um milhão de participantes em 2018, 2017 ou 2014.

Por sua vez, a ANC estimou a participação de 700 mil pessoas nesta marcha que teve como lema "Vamos voltar a vencer. Independência" e que não contou com a presença da direção do partido da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC).

No discurso de encerramento da marcha, a presidente da Assembleia Nacional da Catalunha (ANC), Dolors Feliu, desafiou o governo de Pere Aragonês e os partidos independentistas a avançarem para a independência agora ou a convocarem eleições imediatamente.

A dirigente avisou ainda que irá promover uma "lista cívica" pró-independência, se se mantiver a atual situação, e lamentou as estratégias de "desmobilização" do movimento independentista para que "se conforme com a autonomia", pelo que exigiu "sinceridade, coragem e decisão" das forças independentes para implementar a independência com urgência.

"Chega de brincar de desmobilizar ou ficar em casa com a cabeça debaixo da asa quando a população vai às ruas. Chega de desculpas, sem engano, sem discursos vazios. Queremos ação", declarou.

A ANC alugou 240 autocarros para transportar para o 'Diada' de hoje, em Barcelona, manifestantes de outras partes da Catalunha, pouco mais que os 200 do ano passado, mas longe dos 1.300 de 2019, quando 600.000 pessoas participaram no protesto, como refere a Efe.

Em 2019, a polícia municipal estimou o número de participantes em 600 mil e no ano passado, ainda com a pandemia, a marcha reuniu 108 mil pessoas, enquanto em setembro de 2020, sob as restrições da covid-19, resumiu-se a uma manifestação estática, com distâncias e lugares ocupados por 59.500 pessoas.

Segundo a agência de notícias espanhola, para reviver as manifestações massivas do 'Diada' é necessário voltar a 2018, no auge do processo pela independência, poucas semanas antes do referendo, quando quase um milhão de pessoas se juntou em Barcelona.

Em 2016, quando foi descentralizada para várias cidades catalãs, a manifestação reuniu 875 mil pessoas, abaixo dos 1,4 milhões de 2015 e do recorde de 2014, com 1,8 milhões de participantes, segundo cálculos da polícia municipal de Barcelona.

A corrente humana pela independência, que percorreu toda a Catalunha, em 2013, teve 1,6 milhões de participantes, segundo dados do Departamento do Interior, enquanto o 'Diada' de 2012 mobilizou 1,5 milhões de manifestantes pró-independência.