Britânicos vão poder visitar caixão em Edimburgo

Os britânicos vão poder a partir de hoje prestar homenagem junto ao caixão da rainha Isabel II, que vai ficar acessível durante 24 horas na Catedral de Santo Egídio, em Edimburgo.

O corpo da monarca passou a noite no Palácio de Holyroodhouse, onde chegou domingo do Castelo de Balmoral.

Hoje pelas 14:30 vai sair em procissão acompanhado a pé pelo Rei Carlos III e outros membros da família real até à catedral, a cerca de um quilómetro, onde será celebrada uma missa.

O caixão, com a Coroa da Escócia no cimo, ficará na catedral até terça-feira à noite e populares poderão entrar e aproximar-se para expressar respeito, vigiados por uma guarda da Companhia Real de Arqueiros.

O rei e outros membros da família vão voltar do dia para fazer uma vigília.

A catedral com o nome de Santo Egídio, santo padroeiro das pessoas com deficiências, foi fundada em cerca de 1124 pelo Rei David I.

Em Edimburgo, Carlos III vai também receber em Holyroodhouse a primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, e visitar o parlamento, onde receberá uma mensagem de condolências.

Antes de viajar para Edimburgo, o rei, acompanhado pela rainha consorte, Camilla, irá visitar o parlamento em Londres para receber as condolências da Casa dos Comuns e da Casa dos Lordes.

Na terça-feira, o rei viaja para Belfast e o caixão com o corpo de Isabel II seguirá de avião para Londres, onde terá lugar o funeral de Estado a 19 de setembro, na Abadia de Westminster.

A Rainha Isabel II morreu aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assume aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.