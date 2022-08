PSP anuncia que 244 adeptos estão impedidos de entrar em recintos desportivos

A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou hoje, dia em que arranca a I Liga de futebol 2022/23, que 244 adeptos estão proibidos de aceder a recintos desportivos, sob pena de praticarem crime de desobediência.

Em comunicado, a PSP garante que prestará particular atenção ao cumprimento das medidas de interdição e reitera o "empenhamento dos polícias em 238 jgos da I Liga, que decorrerão nos recintos de 14 equipas, sedeadas nos principais centros urbanos de Portugal continental e nas regiões autónomas dos Açores e Madeira".

No comunicado, a PSP indica que na época 2021/22 "esteve presente em 22 132 eventos desportivos (de todas as modalidades, competições e categorias), com a presença de 114. 477 polícias".

Desses, 204 estavam englobados na competição principal, a I Liga, tendo "a PSP garantido a segurança dos 2.072.030 espetadores (média de 10 157 espetadores/jogo), que frequentaram os recintos das 12 equipas sedeadas" na área de responsabilidade daquela força policial, refere a PSP, indicando que 21 eventos tiveram caráter internacional.

Na temporada passada, e em todas as modalidades, competições e categorias, "a PSP concretizou a detenção de mais de 130 pessoas por incumprimento das regras aplicáveis aos eventos desportivos, assegurou a retirada de mais de 120 pessoas do recinto e identificou mais de 800".

De acordo com a força policial, "os principais incidentes reportados foram a posse/uso de artefactos pirotécnicos; seguidos do incitamento à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância e invasão de recinto desportivo".

A PSP garante que durante a interrupção das principais competições desportivas, reforçou a formação de polícias "em funções de spotting (acompanhamento de adeptos e policiamento específico em reconto desportivo), tendo 25 polícias frequentado várias dezenas de horas de formação neste domínio".

A edição 2022/23 da I Liga de futebol arranca hoje com o jogo entre o Benfica e o Arouca, com início às 20:15, no Estádio da Luz, em Lisboa.