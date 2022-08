Sindicato da aviação civil desconvoca greve para aeroporto de Santa Maria

O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC) desconvocou a greve dos trabalhadores da categoria OPS (oficiais de operações de socorro) no Aeroporto de Santa Maria, Açores, com início previsto para hoje.

"Face à alteração de horário levada a cabo pela empresa, bem como o fim da previsibilidade da necessidade de trabalho suplementar, o SINTAC vem comunicar que procede à desconvocação da greve que teria inicio às 00:00 do dia 03 de agosto de 2022 e término às 24:00 do dia 03 de outubro, dos Supervisores dos Socorros, do Aeroporto de Santa Maria", lê-se num comunicado enviado às redações.

O sindicato tinha enviado em julho um pré-aviso de greve para o trabalho suplementar em dia útil ou dia de descanso semanal ou descanso suplementar (exceto feriados).

A direção do SINTAC justificava o pré-aviso com a "falta de recursos humanos" naquela infraestrutura aeroportuária.

"A falta de recursos humanos, nomeadamente supervisores OPS no aeroporto de Santa Maria, é o motivo único e imediato que tem de ser solucionado", referia o comunicado do SINTAC.