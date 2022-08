Washington e Taipé prometem firmeza apesar da ameaça militar chinesa

A líder da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos garantiu hoje que Washington não vai abandonar Taipé, enquanto a Presidente de Taiwan assegurou que a ilha vai manter-se firme face à ameaça militar chinesa.

"Não vamos abandonar o nosso compromisso com Taiwan", afirmou Nancy Pelosi, cuja visita à ilha desencadeou a indignação de Pequim.

"Hoje, a nossa delegação (...) veio a Taiwan para dizer inequivocamente que não vamos abandonar o nosso compromisso com Taiwan e que estamos orgulhosos da nossa amizade duradoura", acrescentou, num evento com a Presidente da ilha, Tsai Ing-wen.

Taiwan "não desistirá" face à ameaça das armas, disse por sua vez Tsai Ing-wen, quando Pequim anunciou uma série de exercícios militares junto à ilha em retaliação à visita da responsável norte-americana.

"Face ao aumento deliberado das ameaças militares, Taiwan não recuará. Vamos (...) continuar a defender a democracia", reiterou.

Um total de 21 aviões militares chineses entraram na Zona de Identificação da Defesa Aérea de Taiwan na terça-feira, informou hoje o Ministério da Defesa da ilha em comunicado.

As incursões de aviões chineses aconteceram no dia em que a líder da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos chegou a Taipé, no âmbito de uma visita à Ásia.

Nancy Pelosi é a mais importante responsável norte-americana a visitar a ilha em 25 anos. A China, que considera Taiwan parte do seu território, chamou à visita uma grande provocação e ameaçou os Estados Unidos de retaliação.

Os Estados Unidos já disseram estarem "preparados" para uma resposta da China.