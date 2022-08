Cerca de 3% dos proprietários tinham imóveis no arrendamento acessível em Julho

Os programas de arrendamento acessível do Estado contavam com a adesão de 3,2% dos proprietários inquiridos na 5.ª edição do Barómetro da Associação Lisbonense de Proprietários (ALP), cujas conclusões foram hoje divulgadas.

"Apenas 3,2% dos respondentes tem algum imóvel colocado nos Programas de Arrendamento Acessível do Estado e/ou das autarquias", concluiu o estudo.

Segundo a ALP, "há uma esmagadora desconfiança expressa pelos proprietários quanto a estes programas (92,1% dos inquiridos), e esse receio prende-se com a falta de garantias de que os termos contratuais não poderão ser unilateralmente alterados pelo Estado".

Ainda assim, num espaço de um ano, aquela percentagem aumentou, já que no barómetro divulgado pela mesma altura de 2021 dava conta de 2,3% proprietários com imóveis inscritos nos programas de arrendamento acessível.

Na altura, 91,7% disseram não confiar nestas medidas, sobretudo porque não podem escolher os inquilinos e por receio de que os benefícios fiscais sejam alterados unilateralmente pelo Estado.

O barómetro recolheu respostas entre 17 de junho e 15 de julho, através de um questionário anónimo partilhado junto dos associados da ALP.

A grande maioria dos participantes (94,2%) é proprietário de imóveis colocados no mercado de arrendamento tradicional.

Mais de metade (50,8%) da amostra é proprietário de até cinco imóveis urbanos e 22,3% das respostas são provenientes de proprietários que detêm até 10 imóveis no mercado de arrendamento.