Chega - Açores quer apurar nomeações feitas pelo actual Governo Regional

O Chega/Açores defendeu hoje ser necessário clarificar as nomeações feitas pelo atual Governo Regional do PSD/CDS-PP/PPM, bem como os valores envolvidos, desde a tomada de posse do executivo.

Num requerimento enviado à mesa da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, o deputado José Pacheco, que também lidera o Chega/Açores, afirma ser necessário "clarificar o peso das nomeações do executivo regional no Orçamento da região", como forma de fortalecer a "transparência das contas públicas".

O parlamentar solicita a descrição das nomeações, por gabinete, abrangendo a presidência, a vice-presidência, as subsecretarias e as secretarias regionais.

O deputado quer ver incluídas na listagem as nomeações de técnicos superiores especialistas e técnicos especialistas, com as respetivas remunerações, desde a tomada de posse do executivo açoriano.

O Chega/Açores pretende ainda uma descrição de todas as nomeações na administração pública, por área governativa, que não tenham sido alvo de concurso, bem como as respetivas remunerações.

O Chega/Açores é um dos partidos que possui um acordo de incidência parlamentar com os partidos que suportam o executivo açoriano.