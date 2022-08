PS/Açores exige celeridade ao Governo Regional para apoios a famílias afectadas por mau tempo

O PS/Açores exigiu hoje maior celeridade ao Governo Regional no pagamento dos apoios às famílias afetadas pelo mau tempo nas Feteiras, em São Miguel, em finais de 2021, afirmando que há agregados à espera há quase oito meses.

"Há quase oito meses que as várias famílias afetadas esperam que o Governo cumpra com a palavra dada. É muito tempo para quem espera e não há motivos que justifiquem tanta demora", afirma o secretário coordenador de ilha do PS de São Miguel, citado num comunicado enviado às redações.

Para André Rodrigues, o mais importante agora é que o Governo (PSD/CDS-PP/PPM) "resolva a situação".

"Exortamos o Governo a cumprir com a palavra dada e a pagar o quanto antes estes apoios. A demora na resolução destas situações, para além de penalizadora para quem espera, não contribui para a confiança nas instituições", sustenta.

Na madrugada do dia 31 de dezembro de 2021, o mau tempo originou um total de 87 ocorrências: 76 em São Miguel, nove na ilha Terceira, uma em Santa Maria e outra no Pico.

Na ilha de São Miguel, na freguesia das Feteiras, concelho de Ponta Delgada, uma ribeira transbordou, tendo provocado o arrastamento de 15 viaturas e afetado 13 moradias, tendo sido necessário realojar, na altura, em casa de familiares, 15 pessoas.