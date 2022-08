Saiba o que hoje é notícia

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) convocou uma manifestação, para hoje, dirigida aos trabalhadores que não se encontrem ao serviço, contra os "atropelos e injustiças" da administração da TAP e da tutela.

Em causa, segundo o SPAC, estão as recusas do Conselho de Administração da TAP Air Portugal para a realização de reuniões de trabalhadores.

O objetivo da manifestação é demonstrar insatisfação face aos "atropelos, injustiças e à forma como a administração e a tutela têm gerido a empresa e a relação laboral com os pilotos", de acordo com o sindicato.

A manifestação terá início às 08:30, em Lisboa, junto ao Terminal de Tripulações do Areeiro (TTA), e terminará no Campus da TAP.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

O Benfica defronta hoje os dinamarqueses do Midtjylland, em encontro da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol, com início agendado para as 20:00, no estádio da Luz.

Na corrida à fase de grupos da 'champions', os 'encarnados' têm de superar a equipa dinamarquesa, que nunca defrontaram anteriormente, a qual vão defrontar novamente em 09 de agosto, com o vencedor a ter ainda de superar um 'play-off' final de acesso.

Naquele que é o primeiro jogo oficial da época 2022/23, o Benfica surge renovado em relação à temporada anterior, a começar com o treinador, o alemão Roger Schmidt, ex-PSV Eindhoven.

Após uma pré-época 100% vitoriosa, Roger Schmidt deverá apostar em Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Morato, Grimaldo, Florentino, Enzo Fernández, David Neres, Rafa, João Mário e Gonçalo Ramos no 11 titular.

CULTURA

A exposição "José Saramago e uns Documentos do Diabo", mostra documental e bibliográfica que se traduz numa retrospetiva da vida do Nobel da Literatura, é inaugurada hoje na Torre do Tombo, em Lisboa.

A decorrer no âmbito das celebrações do centenário do escritor, a exposição atravessa as diferentes etapas da vida do escritor, através de testemunhos provenientes de diversos acervos, inclui correspondência, fotografias inéditas, documentos pessoais, como uma carta à filha, Violante Saramago Matos, quando da detenção desta na sequência do 1º de Maio de 1973, e os processos da polícia política da ditadura, PIDE/DGS, movidos ao autor de "Ensaio sobre a Cegueira".

O percurso de Saramago como editor livreiro, tradutor e jornalista, no Diário de Lisboa e no Diário de Notícias, é também evocado, a par do seu ofício de escritor, antes e depois de "Levantado do Chão", publicado em 1980.

São também mostradas traduções de títulos da sua obra, em línguas tão distintas entre si como albanês, bengali, estónio, japonês e romeno.

A exposição fica patente até ao próximo dia 06 de setembro.

INTERNACIONAL

O primeiro carregamento de 26.000 toneladas de cereais ucranianos tem hoje chegada prevista a Istambul, na Turquia, onde será sujeito a inspeção antes de prosseguir viagem para o Líbano.

O navio de carga Razoni, com pavilhão da Serra Leoa, deixou o porto ucraniano de Odessa na manhã e tem como destino o Líbano, país que enfrenta uma grave crise económica e financeira.

A Rússia e a Ucrânia assinaram acordos separados com a Turquia e as Nações Unidas, abrindo caminho para a Ucrânia - um dos principais 'celeiros' mundiais - exportar 22 milhões de toneladas de cereais e outros produtos agrícolas que ficaram retidos nos portos do Mar Negro devido à invasão da Rússia.

Os acordos também permitem à Rússia exportar cereais e fertilizantes, enquanto prosseguem operações de desminagem nas águas dos três portos selecionados, com a supervisão da Turquia e de uma equipa de peritos de diversos países.