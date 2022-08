Decretado luto por morte no Medusa Festival, cinco feridos ainda hospitalizados

A autarquia de Cullera, em Espanha, decretou hoje dois dias de luto pela morte de um jovem quando rajadas de vento fizeram desabar várias estruturas no Medusa Festival, perto de Valência, havendo ainda cinco pessoas hospitalizadas.

A tempestade que atingiu durante a madrugada o festival Medusa Circus of Madness, na praia de Cullera, cerca de 50 quilómetros a sul de Valência, provocou além da vítima mortal, dezenas de feridos, dos quais cinco permanecem em vários hospitais da região, indicaram as autoridades locais.

Foram atendidas pelo menos 32 pessoas em diversos hospitais de Valência e Alicante, segundo as autoridades.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Cullera manifestou a sua "consternação" com o ocorrido e declarou dois dias de luto, com a suspensão de todas as atividades institucionais hoje e no domingo.

A organização do festival de música eletrónica anunciou que a edição deste ano foi definitivamente cancelada, considerando que se trata de "um momento muito doloroso e difícil".

O serviço meteorológico espanhol AEMET disse que a costa valenciana foi atingida durante a noite por várias "rajadas quentes descendentes", um fenómeno meteorológico em que uma poderosa corrente de ar quente descendente atinge a terra e se propaga em todas as direções.