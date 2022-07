Produtos vínicos declarados entre Agosto e 10 de Setembro

Os detentores de produtos vínicos estão obrigados a apresentar, por submissão eletrónica, uma declaração de existências entre 01 de agosto e 10 de setembro, anunciou o Instituto da Vinha e do Vinho (IVV).

"A apresentação de declaração de existências (DE) constitui uma obrigação de todos os detentores de produtos vínicos, reportando-se aos volumes detidos a 31.07.2022", lê-se numa nota divulgada pelo IVV.

A declaração tem que ser apresentada por submissão eletrónica, através do Sistema de Informação da Vinha e do Vinho (SIVV), entre 01 de agosto e 10 de setembro.

Segundo o mesmo documento, os balcões de apoio das Confederações de Agricultores e das Comissões Vitivinícolas prestam ajuda à submissão eletrónica da declaração.

"Na Região Demarcada do Douro e na Região dos Vinhos Verdes o apoio é assegurado por um conjunto de entidades pertencentes ao Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP) e à Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), respetivamente, que estão autorizadas a submeter as DE, de forma eletrónica, nos sistemas de informação próprios", sublinhou.