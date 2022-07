O líder parlamentar do PSD, Jaime Filipe Ramos, considera que a estabilidade política tem "sido o segredo para o sucesso governativo e parlamentar", tendo permitido a coragem do Governo para tomar medidas, “que outros não tiveram”, e que fizeram da Madeira uma Região exemplo “no todo nacional e não só”, refere o comunicado enviado pelo partido.

Na intervenção realizada na sessão de encerramento das Jornadas Parlamentares do PSD-CDS/PP, em São Martinho, Jaime Filipe Ramos lembrou que durante a pandemia foi necessário tomar “medidas que muitos não gostaram”, mas perceberam a sua utilidade.

O líder parlamentar acrescentou que essa estabilidade foi fundamental para a recuperação económica a que se tem assistido, do desenvolvimento social e da baixa fiscalidade permanente, salientando que a Madeira é a zona do país com a taxa de IRC mais baixa, reforçada agora nas alterações ao Orçamento da Região para 2022, que o PS votou contra.

Jaime Filipe Ramos falou ainda dos novos desafios, como a revisão da Lei das Finanças Regionais, que disse ser “prioritária” porque “é injusta”. E apesar de o processo ter sido iniciado no Parlamento da Região, entende que cabe agora aos Governos, das regiões autónomas e da República, assumirem essa responsabilidade e disponibilidade.

“É fundamental que esse processo tenha início porque é mais do que justo para as populações dos Açores e da Madeira”, disse.