Jorge Carvalho destaca a importância da cooperação entre o Governo e a Assembleia

Segundo o secretário regional da Educação, com a tutela dos Assuntos Parlamentares, Jorge Carvalho, tem existido proximidade e uma dialética que se estabeleceu com os diferentes sectores do Governo que tem permitido que o Executivo possa estar “escudado”, mas também uma cooperação, sintonia e acompanhamento dos diplomas que estão em discussão na Assembleia Legislativa, quer sejam da maioria, quer sejam da oposição.

Um acompanhamento que é reforçado com as deslocações frequentes dos secretários regionais e do Presidente do Governo ao Parlamento para a discussão de diplomas, debates e audições.

O governante salientou que tem existido uma atenção permanente relativamente a tudo o que vai acontecendo, o que possibilitou ao Governo estar focado naquilo que é a governação.

Essa perspectiva, Governo e grupo parlamentar, foi fundamental, de acordo com o Secretário Regional, durante o período mais complicado da pandemia, em que essa sintonia foi importante para a tomada de decisões.