Aumento das taxas de juro e as suas consequências em destaque na imprensa

Bom dia. É um tema que os principais jornais generalistas e mesmo os especializados em economia não fogem. O Banco Central Europeu (BCE) aumentou as taxas de juro de referência 11 anos depois e as consequências que isso terá para o seu bolso também não são esquecidas.

No semanário Expresso:

- "Hospitais sem proteção contra vagas de calor"

- "Montenegro promete a Costa 'banho de realidade'"

- "Como a subida de juros vai mexer na sua vida"

- "Gás provoca 'guerra' entre países da UE"

- "Mário Ferreira usou Malta para 'ganhar' Euro3 milhões"

- "Governo chamado para alinhar estratégia"

- "SEF investiga influencers brasileiros"

- "Privados têm sido ignorados nas creches gratuitas"

- "Empresa quer 'ressuscitar' mamutes"

- "50 anos de proibição da Coca-Cola"

- "Geórgia é o novo destino para barrigas de aluguer"

- "Moedas critica descentralização"

- "Demissões na EMEL"

- "Putin aumenta a repressão"

- "Biden com covid-19"

No semanário NOVO:

- "Montenegro sem parar e Moedas sem descanso"

- "Presidenciais estão a quatro anos de distância, mas esquerda e direita já começam a olhar para Belém"

- "Miguel Pinto Luz: 'Os portugueses têm de perceber que lhes estão a mentir'"

- "Miguel Araújo: 'Fazia músicas por fazer, já a pensar no caixote do lixo'"

- "Partidos. Rodrigues dos Santos exclui-se de campanha para pagamento de quotas do CDS"

- "Vasco Rato escreve ensaio sobre a influência da energia na geopolítica"

No Correio da Manhã:

- "Prestações disparam na habitação e consumo. Aumento das taxas de juro agrava custo de vida"

- "Inflação faz subir rendas das casas antigas"

- "Festa barulhenta até de madrugada. Bloco de Esquerda ignora ordem da polícia"

- "Benfica. Aursnes apontado para mandar no meio-campo"

- "Vai para o Almería. Dragão empresta Marchesin"

- "Central faz falta. Amorim anseia por St. Juste"

- "MP investiga passado de Isabel dos Santos. Fortuna do petróleo viaja por Portugal"

- "Míssil russo contra criança ucraniana. A imagem que está a chocar o mundo"

- "Tensão no parlamento. Deputados do Chega abandonam bancada"

- "Autópsia decisiva. Bebé de oito meses morre na urgência do Hospital de Setúbal"

- "Estudo. Vacina contra covid altera menstruação"

- "D. Encarnação tinha 113 anos. Morreu a mulher mais velha do país"

No Público:

- "Crise na Europa: Até onde subirão as taxas de juro?"

- "Advogados com ligações à Comunidade Israelita do Porto lucram com sefarditas"

- "O que é feito de si? A ex-vocalista dos Mler Ife Dada é campeã de jiu-jitsu"

- "Estrada Fora: 'O Irão nada tem para oferecer à nova geração'"

- "Presidenciais: Augusto Santos Silva admite candidatura a Belém"

- "Terrorismo: Al-Qaeda e Daesh reforçam capacidade no Afeganistão"

- "Golas antifogo: Vendedor evoca em negócio ser filho de antigo vereador do PS"

No Jornal de Notícias:

- "Hospitais do Algarve triplicam vencimento a médicos que adiem as férias neste verão"

- "Água: Reservas no vermelho em 22 albufeiras"

- "Porto: Moreira abre a porta do renovado Mercado do Bolhão"

- "V. Guimarães 3-0 Puskás Akadémia: Entrada em força na Europa"

- "FC Porto: 'Vamos festejar mais vitórias por muita azia que causem'"

- "Serviço de TVDE cada vez pior e com pouca fiscalização"

- "Braga: Bom Jesus bate recorde de casamentos"

- "Juros: Prestação da casa vai subir até julho de 2023"

- "Ensino especial: Falta de professores atinge 40% dos alunos"

No Diário de Notícias:

- "Juros sobem 0,5 pontos: BCE promete proteger os fracos mas alemães já criam problemas"

- "Entrevista DN-TSF: André Coelho Lima: 'Talvez tenhamos ido demasiado longe ao acabar com os debates quinzenais'"

- "Lei aprovada: Cidadãos da CPLP e quem procura trabalho têm entrada facilitada"

- "Música para salvar a terra: 'Alguns dos meus heróis não me falam há dois anos porque lhes pedi para virem ao festival', conta Nuno Bettencourt"

- "Prémio: Afonso Bandeira é o melhor investigador português de matemática"

- "Inovação ambiental: Cascais vai transformar lixo de casa em energia"

- "Lisboa: O jardim com nome do maior florista do país e o novo rooftop que anima o antigo Entreposto"

- "Itália força eleições: Após Draghi, ganha força centro-direita de Meloni"

- "De CR7 a Lewandowski: Os trintões mais caros no mercado de futebol"

No Inevitável:

- "'O problema da seca só se minimiza com pequenas charcas, pequenas barragens': Entrevista a Luís Mira, secretário-geral da Confederação dos Agricultores"

- "Férias de Verão. 18 livros para ler à sombra"

- "Ivo Rosa mandou apagar emails no caso das golas inflamáveis"

- "Subida dos juros. Crédito à habitação dispara já este mês"

- "Creches gratuitas. 'Há crianças que vão ficar excluídas'"

- "Chega abandona hemiciclo durante reprimenda de Santos Silva"

- "Miguel Araújo: 'Estar nervoso arruinou os meus primeiros concertos'"

No Negócios:

- "Portugal cumpre critérios para aceder a escudo do BCE"

- "A incubadora de talentos"

- "Entrevista a Iva Pires: 'Há uma tempestade perfeita para uma crise alimentar sem precedentes'"

- "Indústria: Jet fuel verde é aposta de 600 milhões da Navigator"

- "Bolsa: Energia ajuda PSI a minimizar degradação das contas"

- "Empresas só receberam 11 milhões de euros do PRR"

- "Indicadores abrem brecha no acordo para salários"

No Jornal Económico:

- "BCE sobe juros e anuncia novo mecanismo para proteger países do euro"

- "'Tipicamente, este Governo tende a adotar políticas de remendos' [ex-ministro das Finanças, Luís Campos e Cunha]"

- Acionistas do BES e Banif param de pagar comissões aos bancos"

- "Ativos: Posições na Galp, TAP, imobiliário e autódromo do Estoril entre os anéis que o Estado pode vender"

- "Impostos: OCDE propõe subida do IMI acompanhada de descida dos impostos sobre a venda de imóveis"

- "Advisory: Jorge Brito Pereira: 'Temos de criar condições para que os unicórnios fiquem em Portugal'"

No O Jogo:

- "Adeus Marche"

- "Guarda-redes deixa o FC Porto em definitivo a caminho do Almeira"

- "V. Guimarães 3-0 Puskás Akadémia: Europa escreve-se com Jota"

- "Benfica: Schmidt quer um médio"

- "Sporting: Viagem ao passado com Francisco Trincão"

- "Braga: Hernâni agarrou a chance"

No A Bola:

- "Benfica. Fredrik Aursnes em lista de espera"

- "Ciclismo. O 'fair-play' não é uma treta"

- "FC Porto. Marchesín emprestado ao Almería"

- "Sporting. As três caras novas do leão"

- "Liga Conferência. Entrada de conquistador"

- "Inglaterra. Darwin abre o livro e marca 4 em goleada do Liverpool"

E no Record:

- "Aursnes negociado. Encarnados admitem pagar 15 MEuro"

- "Pais de Pizzi atropelados em Bragança"

- "Sporting. Matheus Nunes no topo salarial"

- "Impasse com Slimani preocupa"

- "FC Porto. Zaracho para fechar"

- "Volta a França. Show de Vingegaard"

- "V. Guimarães-Puskas Akdémia (3-0): Vitória arranca em cheio"