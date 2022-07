Mais de mil bombeiros lutam contra o maior incêndio da história da Eslovénia

Mais de mil bombeiros lutam desde quarta-feira contra o maior incêndio na história da Eslovénia, que se estendeu por 1.900 hectares na região de Kras, divulgaram hoje os meios de comunicação do país de dois milhões de habitantes.

"Devido às suas proporções, trata-se do maior incêndio de sempre na Eslovénia. Já se estende por 1.900 hectares. Por agora é ainda difícil avaliar os danos causados", declarou o chefe da Proteção Civil do país, Srecko Sestan.

Pequenas localidades foram evacuadas depois do incêndio se ter propagado na quarta-feira vindo da vizinha Itália, enquanto o vento dificulta as operações dos bombeiros, que receberam ajuda da Áustria e da Croácia.

Durante a noite, o fogo parecia ter sido controlado, porém durante o dia de hoje já tiveram de ser evacuadas mais três aldeias, porque o incêndio continuou a espalhar-se ao longo de uma faixa de terra arborizada paralela à costa do Adriático.

Várias zonas da Europa ocidental estão a ser afetadas por uma onda de calor, que tem estado a causar incêndios florestais em Portugal, França e Espanha, entre outros países.

Segundo os meteorologistas, o aumento deste fenómeno é consequência direta do aquecimento global, com as emissões de gases de efeito de estufa aumentarem a intensidade, duração e frequência dos fogos.