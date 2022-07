Reter e atrair talento

A procura de talento tem atingido níveis verdadeiramente inimagináveis há apenas poucos anos. A crise da COVID-19 tinha levado à convicção de que a recuperação pós-pandémica seria lenta e penosa. O facto é que as próprias características do mercado e do modelo de funcionamento das sociedades contemporâneas vieram a dar razão a todos os que defendiam que a ânsia de retomar a vida anterior à pandemia iria acontecer de forma natural.

Não estava, porém, prevista uma retoma tão intensa, com a consequente falta de capacidade de resposta a todas as solicitações de emprego em diversos sectores de atividade.

Neste contexto, e para poder garantir o seu desenvolvimento, a Madeira tem de continuar a pôr em prática uma política segura de retenção e atração de talento. A Universidade da Madeira é o instrumento privilegiado ao serviço dessa política, uma vez que é, por natureza e missão, um centro de saber e de aquisição de competências, que o mercado procura e a sociedade necessita.

É preciso estarmos convictos de que é preciso quebrar algumas barreiras e mesmo suster o impulso por sair da Região, antes sequer de pensar optar pela formação que disponibilizamos. Essa opção merece ser considerada nesta fase da vida dos nossos estudantes candidatos ao ensino superior. A nossa Universidade deu, ao longo das últimas três décadas, à Região Autónoma quadros de qualidade, que muito contribuíram, e continuam a contribuir, para o seu desenvolvimento.

Não há sociedades desenvolvidas sem conhecimento e tecnologia. Não há sociedades cultas sem saberes humanísticos e sociais consolidados e esclarecidos. Temos tudo isso, temos ainda o entusiasmo e a crença no nosso projeto universitário e politécnico como um projeto de futuro.

Queremos, por isso, reter o talento dos nossos jovens, formá-los e, durante esse processo, oferecer uma experiência em países da União Europeia, ao abrigo do Programa ERASMUS+. Queremos também que continuem os seus estudos ao nível dos nossos mestrados, agora enriquecidos com as novas apostas na Gestão, na Psicologia Clínica, da Saúde e Bem-Estar, no Design, e na Educação e Desenvolvimento Comunitário, formação que acresce ao vasto leque de cursos de licenciatura e de doutoramento da UMa, para além das pós-graduações e dos cursos técnico superiores profissionais (CTeSP).

Reter talento é ação parceira de atrair talento, seja através do programa de internacionalização da UMa, seja através da captação de candidaturas de estudantes do continente português ou dos Açores.

Por cada estudante que formamos, a Madeira garante um ativo e ganha um investimento seguro no melhor dos recursos: a qualificação das pessoas.