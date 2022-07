Lentes de contacto 365

Sol, mar, areia, piscina, desportos ao ar livre, festivais de verão e viagens. O verão é uma época deliciosa, cheia de diversões que ninguém quer perder.

Quem usa lentes de contacto deve ter alguns cuidados para não sofrer com problemas que podem prejudicar a saúde dos seus olhos.

Na praia

Durante esta época mais quente, privilegie a utilização de óculos de sol no exterior e se possível, chapéus de aba grande que protejam os olhos. O uso de óculos de sol certificados é fundamental para que os olhos se mantenham protegidos das radiações ultravioleta.

Mergulhos

Se não quiser tirar as lentes de contacto para mergulhar ou nadar, use óculos de natação. Na água existem muitas bactérias que podem fixar-se nas lentes, aumentando o risco de uma infeção bacteriana. Além disso, o cloro, utilizado nas piscinas, também pode entrar em contacto com as lentes e gerar alguma irritação.

Após um dia de sol

É habitual que sinta os olhos lacrimejantes, vermelhos ou com ardência. Nestes casos, deve aplicar compressas com água fria para aliviar o incómodo.

Praticar desporto:

Pode usar as lentes com toda a segurança para correr, pedalar, nadar, jogar, na verdade é até mais confortável, pois as lentes de contacto não se deslocam nem embaciam, e ainda permitem uma melhor visão periférica do que os óculos graduados.

Mas se possível use óculos escuros quando praticar desporto ou óculos de natação para as atividades aquáticas. Assim evita que insetos, grãos de areia ou bactérias entrem nos seus olhos.

Quando se maquilhar para os festivais de Verão

Coloque as lentes antes de começar a maquilhar-se e utilize sempre produtos de beleza que não são à prova de água. A resistência das maquilhagens à prova de água pode aderir às lentes de contacto e danificá-las. Antes de remover a maquilhagem, deve primeiro retirar as lentes.

Em viagens de avião

Em voos noturnos com ou mais de quatro horas de duração convém retirar as lentes de contacto, não que seja arriscado, mas por prudência. Com a exposição ao ar condicionado da cabine, os olhos tendem a ficar ressequidos e as lentes podem provocar irritação, desconforto, e até dor. Tenha consigo um gotas lubrificantes para ajudar na hidratação do olho.

Não se esqueça que no verão é fundamental manter uma boa hidratação e uma alimentação saudável rica em vitaminas A e C.

Relaxe e aproveite o Verão.