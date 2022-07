N âmbito da empreitada de 'Lançamento de rede de abastecimento de água, escoamento de águas residuais e pluviais na Travessa do Nogueira', na quinta-feira, entre as 09h00 e as 12h00, será necessário proceder à interrupção do abastecimento de água potável na Rua Elias Garcia, informa a Câmara Municipal do Funchal.

O corte de abastecimento irá incidir na Rua Elias Garcia; Rua da Ponte Nova e Travessa do Nogueira.