'Liceu' com novo conselho executivo

Decorreu hoje a tomada de posse do novo conselho executivo da Escola Secundária Jaime Moniz, mantendo-se Ana Isabel Freitas como presidente do principal órgão de gestão da escola. Entre as novidades temos a saída dos vice-presidentes Doroteia Teixeira e Francisco Estêvão, por motivos de aposentação.

A cerimónia, que contou com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, serviu, também, para agradecer o trabalho desenvolvido pelos membros cessantes, os quais foram homenageados pela nobreza do seu carácter, capacidade de trabalho e entrega à instituição que serviram ao longo das últimas décadas.

Integram, agora, a nova equipa os vice-presidentes Odílio Freitas, Zita Carvalho, Ricardo Abreu e Nita Vasconcelos. Tem ainda como representantes da Direcção no anexo, os docentes Maria José Freitas e Celestino Olim.

No discurso de tomada de posse, a presidente reeleita reafirmou a ideia de que a equipa estará focada em construir uma escola com futuro numa escola de história, colocando no centro o aluno e as suas necessidades. “Queremos oferecer um ensino de qualidade para todos, através de uma pedagogia do trabalho e em diálogo com todos”. A presidente e a sua equipa dizem-se conscientes dos desafios que se colocam à escola, mas acreditam também que uma liderança partilhada, colaborativa e atenta às circunstâncias dos variados contextos permitirão superar os obstáculos e fazer a diferença.

Ana Isabel Freitas assumiu estar à frente uma instituição centenária que “está comprometida com a construção de um ensino para o futuro das novas gerações”.