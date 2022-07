PSP fiscalizou 523 viaturas e apanhou 14 condutores com álcool em operação na Madeira

A operação ‘Taxa Zero ao Volante’, desenvolvida pela Polícia de Segurança Pública, resultou em 14 detenções por álcool.

Segundo um comunicado emitido pelo Comando Regional da PSP, entre os dias 5 e 11 de Julho foram também elaborados 4 autos por excesso de velocidade e detidos dois condutores por falta de habilitação legal para a condução neste período onde foram fiscalizadas 523 viaturas na Madeira e Porto Santo.

A mesma nota dá conta ainda de que 243 condutores foram sujeitos ao teste de pesquisa de álcool e que 1879 viaturas foram controladas por radar.

“Estas acções de fiscalização foram orientadas num policiamento planeado de forma a maximizar a segurança rodoviária, dirigida aos comportamentos de risco dos condutores, condutas e infracções que comprovadamente mais contribuem para a sinistralidade rodoviária, em particular nos despistes, onde se incluem os excessos de velocidade, o desrespeito da obrigação de paragem imposta pela sinalização luminosa, a condução sob a influência de substâncias psicotrópicas e de álcool, as ultrapassagens irregulares entre outras”, sublinhou a PSP, informando que entre Janeiro e 15 de Junho deste ano verificou-se “um aumento do número total de acidentes, feridos graves e ligeiros”, o que levou também a um aumento da fiscalização.