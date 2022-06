Venezuela e Argélia preparam novo mapa de cooperação bilateral

A Venezuela anunciou hoje que chegou a um acordo com a Argélia para reativar a Comissão Mista de Alto Nível, ativar os voos diretos entre Argel e Caracas e elaborar um novo mapa de cooperação bilateral.

"Decidimos relançar a Comissão Mista de Alto Nível, para que as nossas equipas de trabalho elaborem um mapa económico, comercial, cultural, educativo e de prosperidade compartilhada entre ambos países", anunciou o Presidente da Venezuela.

Nicolás Maduro falava durante uma conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo argelino, Abdelmadjid Tebboune, à margem de um encontro entre ambos, que teve lugar no âmbito de uma visita do Presidente da Venezuela à Ásia, que começou na Turquia.

"Muito em breve vamos poder subir a um avião, direto de Argélia a Caracas e de Caracas à Argélia. Muito em breve vamos ter uma ligação direta entre a Argélia e a Venezuela", sublinhou Nicolás Maduro.

Por outro lado, precisou que durante o encontro entre ambos os governantes passaram revista aos acordos de cooperação bilateral em matéria energética, petrolífera, de gás e agrícola, e que vão fortalecer a cooperação científica, tecnológica e educativa.

Maduro explicou que os governos da Venezuela e da Argélia têm uma visão comum de um mundo multipolar e de integração e que coincidem em temas como a Palestina, a Líbia e o povo saarauí.

O Presidente venezuelano explicou que ambos os governos vão reforçar os esforços para denunciar os crimes contra crianças e mulheres palestinianas e que o mundo deve reagir em defesa do povo saarauí.

Nicolás Maduro também espera para os libaneses, que são um povo irmão, garantias para umas eleições em que exerçam a sua soberania.

Por outro lado, o Presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, explicou que a Argélia e a Venezuela partilham "um importante legado em termos de relações históricas, caracterizadas pela defesa das causas justas no mundo e do direito dos povos à liberdade, ao desenvolvimento e ao direito a ter relações internacionais equilibradas e justas, longe dos resíduos herdados, da hegemonia, exploração e injustiça".

A Argélia e a Venezuela mantêm relações diplomáticas desde 1971.