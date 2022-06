Lagarde acredita que não se regressará aos níveis de inflação baixa dos últimos anos

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse hoje acreditar que não se irá voltar aos níveis de inflação baixa que têm marcado os últimos anos.

A posição de Christine Lagarde foi transmitida hoje num painel com o presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), Jerome Powell, o governador do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, e o diretor-geral do Banco de Pagamentos Internacionais (BIS), Agustín Carstens, no Fórum BCE, em Sintra.

"Não acho que vamos voltar àquele ambiente de inflação baixa", disse.

Lagarde justificou que "há forças que foram desencadeadas como resultado da pandemia e como resultado desse grande choque geopolítico que estamos a enfrentar agora, que vão mudar o quadro e o cenário em que operamos".

A presidente do BCE destacou que a taxa de desemprego na zona euro está em mínimos históricos, sinal, enfatizou, de que a recuperação está em curso.

Antes de Lagarde, também o presidente da Fed enfatizava que "vivemos [ao longo dos últimos anos] um período de forças desinflacionárias a nível global", apontando a globalização, p envelhecimento demográfico, a baixa produtividade e a tecnologia como fatores de influência.

Powell admitiu que "não sabemos se voltaremos a algo que se pareça com o que tínhamos antes" ou se será um ambiente novo.

"Suspeitamos que será uma espécie de mistura", disse.

O BCE voltou a realizar em Sintra, no distrito de Lisboa, o seu fórum anual, este ano dedicado aos desafios para a política monetária num mundo em rápida mudança.

Após dois anos realizada por meios telemáticos devido à pandemia, a 'cimeira' de três dias regressou esta segunda-feira a Sintra de forma presencial, conforme anos anteriores, terminando hoje.

O tema deste ano foi alterado para refletir os recentes desenvolvimentos globais e a 'cimeira' está a debater os desafios que a economia da zona euro enfrenta atualmente.