Avião aterra de emergência em segurança

A aterragem de emergência do Airbus A330 no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, foi realizada com sucesso.

Após três horas às voltas, o avião da companhia World 2 Fly conseguiu aterrar no aeroporto de Lisboa às 19h09, rodeado de medidas de segurança, segundo as imagens em directo da CNN Portugal.

O Airbus A330 com destino a Cuba declarou emergência às 17h12,

Depois de ter declarado emergência, a aeronave esteve a voar a norte de Lisboa para gastar combustível e depois realizar a aterragem.