Problemas técnicos em avião motivam aterragem de emergência em Lisboa

O Airbus A330 que partiu de Lisboa às 16h30 com destino a Cuba está a gastar combustível para tentar uma aterragem de emergência no aeroporto de Lisboa, avança a CNN Portugal.

A aeronave com capacidade para 309 lugares terá apresentado dificuldade meia hora depois da descolagem. Ainda não são conhecidos detalhes, mas é aconselhado a aterragem de emergência em Lisboa.

Segundo avança a CNN Portugal, o problema pode estar relacionado com o trem de aterragem do avião da companhia World 2 Fly.

Atendendo à grande quantidade de combustível para uma viagem prevista de dez horas, a aeronave está a proceder à libertação de combustível para tentar aterragem segura em Lisboa. Uma equipa de resgate dos Sapadores de Lisboa foi encaminhada para o Aeroporto Humberto Delgado.

À Agência Lusa, fonte oficial da NAV, empresa que controla o tráfego aéreo, explica que o avião está neste momento a gastar combustível para depois realizar a aterragem, prevista para entre as 19h00 e as 19h30, que já está preparada no aeroporto de Lisboa.

A fonte da NAV disse também que "todas as medidas de precaução foram tomadas" e feitos os "procedimentos de segurança" no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

O AirBus A330 da companhia World2Fly, que realiza voos 'charter', declarou emergência às 17:12.