Portugal regista sete novos casos de Monkeypox e número total sobe para 304 infetcados

Portugal registou hoje mais sete novos casos de infeção humana por virus 'Monkeypox', o que faz com o que o número total tenha aumentado para 304 pessoas infetadas, de acordo com dados da Direção-geral da Saúde (DGS).

Em comunicado, a DGS dá conta de que "a maioria das infeções foram notificadas, até à data, em Lisboa e Vale do Tejo", apesar de haver também "registo de casos nas regiões Norte e Algarve".

"Todas as infeções confirmadas são em homens entre os 19 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos", refere a DGS, que salienta que os novos casos foram confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

De acordo com a DGS, os casos identificados estão a ter acompanhamento clínico e encontram-se estáveis e a informação recolhida através dos inquéritos epidemiológicos está a ser analisada para contribuir para a avaliação do surto a nível nacional e internacional.

"A DGS continua a acompanhar a situação a nível nacional em articulação com as instituições europeias", refere ainda.

De acordo com as autoridades de saúde, a manifestação clínica da 'Monkeypox' é geralmente ligeira, com a maioria das pessoas infetadas a recuperar da doença em poucas semanas.

Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, dores musculares e nas costas, nódulos linfáticos inchados, calafrios, exaustão, evoluindo para erupção cutânea.

O período de incubação é tipicamente de seis a 16 dias, mas pode chegar aos 21 e, quando a crosta das erupções cutâneas cai, a pessoa infetada deixa de ser infecciosa.

Portugal vai receber 2.700 doses das vacinas contra o vírus 'Monkeypox' adquiridas pela Comissão Europeia, confirmou recentemente a DGS, que está a elaborar uma norma técnica que definirá a forma como serão utilizadas.