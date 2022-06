Brasil regista primeiro caso de Monkeypox

O Brasil anunciou na quarta-feira à noite o primeiro caso de Monkeypox no país, segundo a imprensa local que cita fontes oficiais do Governo do estado de São Paulo.

O paciente de 41 anos, que se encontra em isolamento num hospital na capital paulista, esteve em Espanha e em Portugal antes de regressar ao Brasil, de acordo com a CNN Brasil.

O boletim oficial do Ministério da Saúde do Brasil, divulgado na quarta-feira de manhã, dava conta de oito casos suspeitos de Monkeypox no país.

Na terça-feira, o diretor geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) disse que já se confirmaram mais de mil casos de monkeypox, em 29 países, não endémicos, e avisou que em algumas zonas já há transmissão comunitária.

O responsável da OMS mostrou preocupação com a propagação do vírus a grupos vulneráveis, como crianças e grávidas.

O diretor-geral da OMS pediu aos países que façam todos os esforços necessários para identificar todos os casos e contactos, com o objetivo de controlar o surto e impedir uma maior difusão do vírus.

Tedros Ghebreyesus recordou que durante todo este ano se registaram 1.400 casos suspeitos em África e 66 mortes e lamentou que a comunidade internacional só tenha prestado atenção ao vírus quando começou a afetar países ricos.

Em Portugal, foram notificados 191 casos, segundo a Direção-Geral da Saúde.