Mais de um milhão de resultados de exames médicos disponíveis digitalmente desde Maio

A prescrição de exames médicos de forma eletrónica já permitiu que fossem disponibilizados digitalmente mais de um milhão de resultados desde maio, segundo informação divulgada hoje pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

Em comunicado, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) anuncia que já foram disponibilizados digitalmente mais de um milhão de resultados de exames, sendo possível consultá-los através da aplicação para telemóvel e do portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"O projeto arrancou em maio e já está disponível em mais de 300 unidades do grupo Unilabs, estando agora a ser alargado a outros laboratórios", lê-se no comunicado, no qual o SPMS defende que "a partilha eletrónica dos resultados de meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT) apresenta muitas vantagens para os utentes, especialmente pela rapidez, facilidade e comodidade no acesso aos resultados dos seus exames".

Desde abril que os médicos de família já podem prescrever todos os meios complementares de diagnóstico e terapêutica por via eletrónica, como radiografias ou colonoscopias, mas também referentes a áreas como medicina física, reabilitação ou pneumologia-imunoalergologia.

"Já foram prescritas desde então mais de 6,2 milhões de requisições eletrónicas, mais de 90% das quais sem papel", referem os SPMS, acrescentando que a "expansão deste projeto irá permitir que o número de pessoas a aceder digitalmente aos resultados dos seus exames médicos seja cada vez maior".

Citado no comunicado, o presidente do conselho de administração dos SPMS, Luis Pinheiro, sublinha que com este projeto há "um aumento da transparência dos processos" e uma disponibilização imediata de resultados que "é muito benéfica para os utentes, que passam a ter os seus exames sempre consigo".

Por outro lado, o editor executivo da Unilabs, Luís Menezes, salientou que o caminho da digitalização "é o melhor para os utentes, para os clínicos e para transparência".