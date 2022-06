Euro volta a cair ficando abaixo dos 1,07 dólares

O euro voltou hoje a cair face ao dólar, no dia em que foi divulgado que a taxa de desemprego na zona euro desceu em abril para 6,8%.

Pelas 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0639 dólares, quando na terça-feira, pela mesma hora negociava a 1,0730 dólares.

O euro também desceu em comparação com a libra, mas subiu face ao iene.

Esta nova desvalorização do euro acontece no mesmo dia em que a Reserva Federal norte-americana (Fed) divulga o Livro Bege e são esperados discursos dos dirigentes da autoridade monetária.

A Fed divulga hoje o Livro Bege, que é publicado oito vezes por ano, analisa as condições económicas do país e de 12 bancos centrais espalhados pelos Estados Unidos, divididos em distritos.

Na terça-feira, o Presidente dos EUA, Joe Biden, garantiu que não procurará influenciar as decisões da Fed, em particular quando a inflação está forte como agora.

Também hoje foi conhecida a recomendação da Comissão Europeia ao Conselho no sentido de a Croácia se juntar à zona euro a 01 de janeiro de 2023, após concluir que o país reúne todas as condições para a adoção da moeda única.

Numa altura em que a inflação continua a registar níveis historicamente elevado, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, usou a sua conta oficial no Twitter para referir que estamos a observar uma 'fossilflação'[fossilflation] e não uma 'verdeflação'[greenflation].

"Ainda que a descarbonização no setor da energia possa causar ma subida de preços no médio prazo, pode reduzir a inflação no longo prazo. É por isso que a inovação verde é fundamental", escreveu a presidente do BCE.

Divisas...............hoje.............terça-feira

Euro/dólar............1,0639.................1,0730

Euro/libra............0,85296...............0,85030

Euro/iene.............138,46.................137,95

Dólar/iene............130,12.................128,56