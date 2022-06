Croácia satisfeita com luz verde de Bruxelas para entrar na zona euro

O primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenkovic, mostrou-se hoje satisfeito com a luz verde emitida pela Comissão Europeia para a entrada do país dos Balcãs na zona euro em 01 de janeiro de 2023.

"A Croácia vai tornar-se membro da zona euro, com a qual alcançamos um dos objetivos estratégicos", disse no Twitter o governante.

Andrej Plenkovic sublinhou que a Comissão Europeia afirmou no seu relatório de convergência, hoje publicado, que o país cumpriu todos os critérios necessários para adotar o euro.

O primeiro-ministro destacou a declaração de hoje da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, de que "o euro vai tornar a economia croata mais forte e vai trazer benefícios significativos para os cidadãos e sociedade croatas".

Segundo o líder do Governo croata, a adoção do euro, a tão esperada entrada Croácia no espaço Schengen, com livre circulação, representa o culminar de um processo de coesão iniciado pelo país quando apresentou a sua candidatura em 2003 à União Europeia, que finalmente aconteceu em julho de 2013.

A proposta da Comissão Europeia deve ser aprovada definitivamente em meados de julho, com a qual a Croácia vai tornar-se oficialmente o 20.º Estado-membro da zona euro.

A Comissão Europeia recomendou hoje ao Conselho a entrada da Croácia na zona euro a 01 de janeiro de 2023, após concluir que o país reúne todas as condições para a adoção da moeda única.

A posição do executivo comunitário consta do "Relatório de Convergência de 2022", hoje adotado, que fornece uma avaliação dos progressos realizados pelos Estados-membros não pertencentes à área do euro no sentido da adoção da moeda única, e que constitui a base para a decisão do Conselho da UE sobre se um Estado-Membro preenche as condições para aderir à zona euro.

De acordo com o parecer da Comissão, "tendo em conta os fatores adicionais relevantes para a integração e convergência económicas, incluindo a evolução da balança de pagamentos e a integração dos mercados de produtos, de trabalho e financeiros", a Croácia preenche as condições para a adoção do euro e tornar-se assim o 20º membro do espaço da moeda única.

Bruxelas aponta que "o Conselho [Ecofin] tomará as decisões finais sobre a adoção do euro pela Croácia na primeira quinzena de julho, após discussões no Eurogrupo e no Conselho Europeu, e depois de o Parlamento Europeu e o Banco Central Europeu terem emitido os seus pareceres", mas sublinha que a avaliação de hoje marca "um passo crucial e histórico no percurso da Croácia rumo à adoção do euro".