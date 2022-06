Novo director da RTP-Açores é jornalista e vai acumular a área administrativa e o planeamento

Rui Goulart, que desempenhava as funções de sub-director da RTP-Açores, foi nomeado esta terça-feira, 31 de Maio, pela administração da RTP nacional, como novo director da estação de televisão açoriana.

O novo director do Centro Regional dos Açores ficará, em acumulação, responsável pela Gestão Administrativa, Financeira e Infraestruturas, pelo Núcleo Museológico e Arquivo e pelo Planeamento TV, Emissão e Autopromoções.

Rui Goulart, que tem no currículo as funções de jornalista, editor e pivô nas redacções de rádio e televisão pública açorianas, pivô e coordenador do telejornal, chefe de departamento de informação de rádio e televisão, já teve a coordenação e apresentação de vários programas jornalísticos.

Conforme escreve o 'Correio dos Açores', Rui Goulart é licenciado em Comunicação Social pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) – Universidade Técnica de Lisboa, com especialização em Jornalismo.

Dois profissionais cessam assim funções dos cargos de estrutura que vinham exercendo: Lorina Amaral deixa de ser directora do Centro Regional dos Açores e, em acumulação, já não é responsável pela Gestão Administrativa, Financeira e Infraestruturas e pelo Núcleo Museológico e Arquivo; e Ricardo Pereira, que deixa de ser o responsável da Área de Planeamento TV, Emissão e Autopromoções.