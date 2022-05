Cotação do barril Brent sobe 0,41% para 114,03 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em julho terminou hoje no mercado internacional de futuros em alta de 0,41%, para os 114,03 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 47 cêntimos acima dos 113,56 dólares com que fechou as transações na terça-feira.

Os investidores continuam pendentes das tensões entre a oferta e a procura, mercadas pelas consequências da invasão russa da Ucrânia e da situação da pandemia do novo coronavirus na China.

Entre as ponderações está também um iminente anúncio do governo do Reino Unido, sobre ajudas à população para enfrentar o aumento do custo da energia, que poderia incluir um imposto extraordinário sobre as empresas petrolíferas.