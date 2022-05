Obras licenciadas sobem 3,5% nos primeiros dois meses de 2022

O número total de obras de edificação e reabilitação licenciadas aumentou 3,5% nos primeiros dois meses de 2022 face a igual período do ano passado, foi hoje anunciado.

Na Conjuntura da Construção, a AICCOPN -- Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas afirma que este aumento resulta das variações de 5,8% nos edifícios residenciais e da de -3,2% nos edifícios não residenciais.

Em relação ao número de fogos licenciados em construções novas, a associação afirma que se assiste "a um expressivo aumento de 19,8% em termos homólogos.

"Paralelamente, no que concerne ao montante dos novos empréstimos concedidos aos particulares para aquisição de habitação, a informação disponibilizada indica um total de 2.464 milhões de euros até Fevereiro, o que traduz uma subida de 25,3% em termos homólogos", lembra a AICCOPN.

A associação refere também que se assiste a "um incremento da generalidade dos indicadores relativos à actividade do sector da Construção, com o consumo de cimento no mercado nacional a registar um crescimento de 10,7%, em termos homólogos, totalizando 1.020,9 milhares de toneladas nos primeiros três meses de 2022".

Em relação à evolução do mercado das obras públicas no primeiro trimestre de 2022, a AICCOPN afirma que esta foi negativa, designadamente menos 7,9% nos primeiros dois meses do ano, em termos homólogos, no volume dos concursos de empreitadas de obras públicas promovidos.

"O montante total dos contratos de empreitadas de obras públicas objeto de celebração e registo no Portal Base verifica-se uma variação homóloga temporalmente comparável de -42,7%", adianta a associação.

Contudo, a associação considera que, "apesar deste arranque deficitário ao nível das empreitadas de obras públicas, perspetiva-se uma aceleração da atividade para os próximos meses, tendo em conta o volume de investimentos públicos previstos no PRR e no Portugal 2020 e a expectável aprovação do Orçamento do Estado para 2022".