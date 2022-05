Presidente da Moldova cancela conferência de imprensa com Guterres por motivos de saúde

A Presidente da Moldova, Maia Sandu, cancelou, por motivos de saúde, a conferência de imprensa prevista para hoje com o secretário-geral da ONU, António Guterres, de visita ao país, informou o seu gabinete.

"A Presidente da República da Moldova, Maia Sandu, não poderá participar, por motivos de saúde, nos eventos públicos previstos para hoje", disse a presidência, acrescentando que isso inclui a conferência de imprensa com Guterres, que falará aos meios de comunicação social juntamente com a primeira-ministra moldava, Natalia Gavrilita.

A chefe do Governo da Moldova e o presidente do parlamento, Igor Grosu, depositaram hoje flores na chama eterna do memorial militar de Chisinau, para assinalar o 77º. aniversário da vitória soviética sobre a Alemanha nazi.

Guterres visita a Moldova para "expressar a sua solidariedade e gratidão pelo pronto apoio à paz e pela generosidade do povo em abrir as suas casas e corações a quase meio milhão de ucranianos" que fugiram da guerra.

A viagem coincide também com o 30º. aniversário da adesão do Estado da Moldova às Nações Unidas e é uma forma de manifestar apreço pelo seu papel nas operações de manutenção de paz no mundo.

Na terça-feira, Guterres visitará um campo de refugiados construído com o apoio de agências da ONU, onde conversará com alguns desses refugiados ucranianos, bem como com outros -- a maioria - que foram acolhidos por famílias moldavas.

O secretário-geral das nações Unidas esteve em Moscovo e Kiev na semana passada como parte dos esforços para impedir a guerra e parar a invasão russa da Ucrânia, mas essas visitas só resultaram em três momentos de retirada de 500 civis presos na cidade ucraniana de Mariupol.

Após a passagem pela Moldova, Guterres viajará para Viena, na quarta-feira, onde realizará várias reuniões sobre alterações climáticas e irá liderar uma reunião com os responsáveis de várias agências da ONU para estudar o progresso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.