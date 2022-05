PS Açores avança com proposta de criação da rede de nómadas digitais na região

O deputado socialista regional Carlos Silva entregou hoje, no parlamento açoriano, uma proposta de decreto legislativo regional que cria a rede de nómadas digitais dos Açores, visando tornar o arquipélago num "destino de referência" nesta área.

Carlos Silva, citado em nota de imprensa, considera que a rede de nómadas digitais "constitui um contributo relevante para o reforço da coesão territorial, o combate às desigualdades e o fomento da digitalização e de novas formas de trabalho", que "devem ser definidas como prioridades estratégicas para o desenvolvimento sustentável dos Açores".

De acordo com o parlamentar, uma vez que a transição digital "faz parte das prioridades europeias" na utilização de recursos financeiros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e do Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027, os Açores devem aproveitar os fundos disponíveis para "acelerar a transição digital".

"Devemos fomentar novos processos produtivos, promover o trabalho remoto, novos e mais eficientes modos de organização empresarial, novos produtos e serviços e uma administração pública mais próxima, mais eficiente e mais transparente para cidadãos e empresas", disse.

O deputado do maior partido da oposição no arquipélago refere que a proposta "pretende tornar os Açores como destino de referência para os nómadas digitais, sendo atrativa não apenas para quem visita".

Segundo Carlos Silva, os nómadas "contribuem posteriormente para a fixação de população, mas também são atrativos para os agentes económicos e instituições da região".

O projeto inclui protocolos com entidades públicas e privadas, "definindo condições vantajosas para os nómadas digitais".

"De Santa Maria ao Corvo, em qualquer um dos 19 concelhos da nossa região, há um enorme potencial natural a ser explorado por este mercado em franca ascensão", considera o socialista.

O deputado ressalvou que nos Açores ainda se aguarda pela conclusão do protocolo de colaboração com o Governo Regional da Madeira para atrair nómadas digitais, "anunciado pela então secretária regional da Cultura, Ciência e Transição Digital, em junho de 2021".