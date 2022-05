Açores selecionados para acção-piloto da União Europeia

Os Açores foram selecionados para participar na ação-piloto "Parcerias para a inovação regional", da responsabilidade da União Europeia, que vai permitir "aprofundar" a implementação da RIS3 Açores, foi hoje anunciado pelo Governo Regional.

Citado numa nota de imprensa do executivo açoriano, o subsecretário regional da Presidência, Pedro de Faria e Castro, refere que este caminho "é essencial para uma região com as características dos Açores".

"Precisamos de mais conhecimento, precisamos de mais instrumentos, de parcerias que nos integrem nas redes científicas, económicas, sociais, culturais que, diariamente, inovam", salienta Pedro de Faria e Citado, que participou na terça-feira, em Bruxelas, na iniciativa "Launch of the CoR-JRC Pilot Action on Partnerships for Regional Innovation" (PRI).

Ainda segundo o subsecretário regional da Presidência, a ação-piloto permitirá ao Governo dos Açores "ter apoio altamente especializado do Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia" para, entre outros, "aprofundar a implementação da RIS3" na região e "afinar a definição das políticas públicas de investimento para a investigação e inovação através do próximo Programa Operacional Açores 2030".

O projeto vai permitir ainda "trabalhar na revisão do Sistema Científico e Tecnológico dos Açores e no Sistema de Incentivos denominado PROSCIENTIA", segundo o governante.

O Comité das Regiões e o Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia convidaram as regiões, grupos de regiões e estados-membros a manifestar o seu interesse para participar na ação-piloto "Parcerias para a inovação regional", tendo a região sido selecionada através de uma candidatura realizada pela Direção Regional da Ciência e Tecnologia, segundo a nota de imprensa do executivo açoriano.

Foram anunciadas 63 regiões, sete cidades e quatro estados-membros selecionados, os quais poderão "compartilhar boas práticas, codesenvolver e testar ferramentas para mobilizar múltiplas fontes de financiamento e políticas, bem como associar programas nacionais a iniciativas da UE para as transformações verdes e digitais".

A meta é "contribuir para a nova Agenda de Inovação para a Europa e impulsionar a transformação para sustentabilidade, combinando estratégias locais com iniciativas a nível da UE", lê-se ainda na nota.

No evento, foi lançado o documento "Partnerships for Regional Innovation Playbook" (Manual de Parcerias para Inovação Regional) que consiste num documento de orientação inicial, onde os participantes do projeto-piloto poderão explorar as novas parcerias para inovação regional.

O manual propõe ferramentas e mecanismos de governança para melhorar a coordenação das políticas de inovação regionais, nacionais e da UE para implementar as transições verdes e digitais da Europa e para combater a divisão da inovação na UE.